[Vidéo] Affaire Amy Ndiaye Gniby: Moustapha Diakhaté tire sur les députés de PUR et Barthélémy Dias

Moustapha Diakhaté tire sur les députés de PUR et Barthélémy Dias

Dans un entretien accordé à Seneweb, Moustapha Diakhaté a réclamé de la justice la plus grande sévérité contre les Députés Massata Samb et Mamadou Niang, jugés lundi dernier pour menace de mort et coups et blessures contre Amy Ndiaye.