Affaire Amy Ndiaye: Idrissa Seck sort de sa réserve

Loin des projecteurs depuis un bon bout de temps, le président du Conseil économique, social et environnemental est sorti de sa réserve pour dénoncer la violence notée à l’hémicycle. Idrissa Seck estime que « quelles que soient nos divergences, que nous ayons été heurtés ou blessés dans ce que nous avons de plus cher et de sacré, rien ne justifie la violence et plus particulièrement la violence envers les femmes ».