Affaire Amy Ndiaye : Le coordonnateur adjoint du PUR accuse les forces de l’ordre d’avoir “abusé” de la femme de Mamadou Niang

Le coordonnateur adjoint du PUR accuse les forces de l’ordre...

Deux députés de l'opposition sénégalaise, Massata Samb et Mamadou Niang, tous deux membres du PUR, ont été condamnés, en janvier, à six mois de prison ferme pour avoir frappé une collègue de la majorité, Amy Ndiaye, à l'Assemblée nationale. La députée enceinte victime des coups avait dû être hospitalisée après les faits.





Invité du Jury du Dimanche, Mame Moussa Kane, Coordonnateur adjoint du PUR, a fait une révélation inédite sur les péripéties de cette affaire. « Je vais vous faire une confidence, a-t-il glissé à Mamoudou Ibra Kane. Lorsqu’on est allé voir la première femme de Mamadou Niang qui était en état de grossesse très avancée, elle nous a expliqué que les forces de l’ordre ont abusé de d’elle. C’est extrêmement grave parce qu’ils pensaient que le député était chez lui. Ils ont même réveillé les enfants en pleine nuit et brutalisé une femme en état de grossesse ».