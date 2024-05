Affaire Bah Diakhaté : « Le chef d’inculpation est sans ambiguïté » (Babacar Ba, FJ)

L’activiste républicain Bah Diakhaté est en prison pour offense au Premier ministre Ousmane Sonko. Devant le jury du Dimanche (JDD) sur iRadio, le président du Forum du justiciable dit ne pas cautionner les propos des deux prévenus dans cette affaire (Bah Diakhaté et imam Cheikh Tidiane Ndao). Selon lui, leurs propos sont ‘’violents’’ et ‘’discourtois’’. Cependant, Babacar Ba demande tout de même à la justice sénégalaise de faire preuve de clémence à leur égard.







Pour le chef d’inculpation qui semble nouveau, il dira que l’offense contre une personne exerçant tout ou une partie des prérogatives du président de la République est prise en charge par l’article 254 alinéa 2 du Code pénal et est sans ambiguïté. Pour le président du Forum du justiciable, l’infraction existe bel et bien. Seulement, c’est la mise en œuvre qui est certainement une première.









Plus explicite, l’invité du JDD mentionne qu’on ne peut pas « s’attaquer à l’honorabilité d’honnêtes citoyens ». Et de prévenir les activistes et les lanceurs d’alerte sur les écarts de langage. « On ne peut pas se prévaloir de cette liberté d’expression pour s’attaquer à l’honorabilité d’honnêtes citoyens. Il faudrait que l’on revienne à la raison », dit-il, soulignant que la société civile est restée sur sa ligne de conduite qui consiste à défendre la vie privée d’honnête citoyen.









« Nous n’avons pas changé. Nous sommes toujours sur les principes », a-t-il ajouté.