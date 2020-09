Affaire Batiplus : Le Doyen des juges fouille les sociétés Platinium et Pingouin

Du nouveau dans la sulfureuse affaire Batiplus. Selon L’AS, les enquêteurs, qui se sont rendus compte que les déclarations du fiancé de Rachelle Sleylati, en l’occurrence Alex Rabih Kfoury, devant les pandores de la Section de Recherches n’ont rien à voir avec la réalité, s’intéressent particulièrement à deux sociétés (Platinium et Pingouin) qui n’ont pas généré que dix millions de bénéfice ces 4 dernières années.