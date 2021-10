Affaire D-Média : Me Assane Dioma Ndiaye dénonce "un déploiement excessif de la force publique "

Me Assane Dioma Ndiaye

Au moment où le ciel s’assombrit pour le groupe de presse D-Média et son patron Bougane Gueye Dany, visés par le fisc, des voix s’élèvent pour dénoncer une certaine attitude plus ou moins draconienne de l’Etat. C’est le cas de Me Assane Dioma Ndiaye, président de la Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh) qui s’insurge contre ces faits.





«Dans l’affaire dite D-Medias, nous dénonçons avec la plus grande énergie cette attitude disproportionnée avec un déploiement excessif de la force publique par rapport à l’objectif poursuivi. Aussi, nous appelons l’Etat du Sénégal à préserver l’outil de travail du groupe concerné et à garantir un libre exercice du Personnel y officiant », a déclaré l’avocat droit-de-l’hommiste dans un communiqué de presse reçu.