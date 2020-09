Affaire Dakar Dem Dikk: Réaction de Macky2012 tendance Me Moussa Diop

La conférence des leaders de la coalition Macky2012, tendance Me Moussa Diop, a aussi réagi suite au limogeage de son coordonnateur de la tête de Dakar Dem Dikk. Et c'est pour "féliciter" leur leader qui, d'après eux, vient d’achever une "importante mission" pour la nation sénégalaise.





"Cet hommage mérité se justifie par les nombreuses performances enregistrées par la société Dakar Dem Dikk (DDD) sous son magistère", avancent les camarades de Me Moussa Diop.





Les leaders de la coalition Macky2022 disent, en outre, réaffirmer leur soutien et renouveller leur engagement au président Macky Sall.





Par ailleurs, ils se félicitent des 21 points d’accords déjà actés dans le cadre du dialogue politique et "exhortent les acteurs à parachever leurs travaux dans cet esprit positif et consensuel pour renforcer nos acquis démocratiques et construire un destin commun d’un Sénégal stable et prospère".