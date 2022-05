Affaire des Bébés décédés à Tivaouane : Ismaïla Madior Fall identifie les responsabilités...

Ismaila Madior Fall sur l'incendie à Tivaouane

« Il faut qu’on sache exactement ce qui s’est passé à Tivaouane pour avoir une idée de tout ce qui se passe dans les autres structures sanitaires. Car les problèmes sont les mêmes », a d’emblée soutenu l’invité de Mamadou Ibra Kane interpellé sur l’incendie à l’hôpital de Tivaouane, qui a occasionné la mort de onze (11) bébés au service néonatal de ladite structure.





De l’avis de l’ex ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, « nos installations sont vétustes et ne sont pas maintenues. Je parle de maintenance. Il y a un problème de maintenance d'où l’explosion. Parce que c'est un court-circuit qui a causé une explosion et qui a causé cet incendie. La maintenance sanitaire c’est du sérieux, c’est des spécialistes, c’est des outils, des méthodes ».





Le juriste appelle l'Etat à prendre des décisions exemplaires et que justice soit faite. « Pour moi, l’Etat doit aller jusqu’au bout, doit sanctionner si nécessaire sans aller dans la répression. (…) Je suis parfaitement d’accord que des enquêtes soient menées non pas par l’administration sanitaire, non pas par l’Etat. Mais par une juridiction indépendante. Et sur la base de cet enquête je veux que la justice aille jusqu’au bout », estime le ministre conseiller de Macky Sall, invité du jury du Dimanche sur Iradio.