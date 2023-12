Affaire des Diamants : Les Sénégalais exhortent la justice à prendre toutes ses dispositions

Maître Moussa Diop est entre les mains des enquêteurs de la Sûreté urbaine depuis hier, celui qui a accusé le Président Macky Sall, l'ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye et Jean-Claude Mimran, est en train d'être entendu sur une affaire de contrat et d'exploitation de diamants dans le nord du Sénégal. Une affaire qui ne laisse pas indifférents les citoyens sénégalais. Ils attendent que la justice éclaire leurs lanternes dans les plus brefs délais.





« J'étais très surpris quand j'ai entendu l'information. Je n'y attendais vraiment pas. Vous savez, il y a des informations qui ne sont pas censées être destinées au grand public. Néanmoins, si l’avocat en parle, c'est peut-être parce qu'il a des preuves tangibles », déclare Omar Ba.







Cependant, selon un diplomate ceci n'est qu'une stratégie de communication pour exister sur la scène politique.





« La manière de faire de la politique actuellement est très différente de celle d'avant. On peut faire de la politique sans pour autant verser dans des débats de divulgation. Ceci n'est même pas notre identité », se désole-t-il sur Iradio.





N’ayant jamais eu connaissance de l’existence des diamants au Sénégal, Assane Gning lui exige que lumière soit faite.





« C'est la première fois que j'ai entendu dire que le Sénégal a le diamant. Et si c'est vraiment le cas, je trouve que c'est une bonne nouvelle, car ce sont nos ressources. Donc, il faut que la justice éclaire cette situation au plus vite", plaide-t-il.





A noter que Maître Moussa Diop a été convoqué hier par la Sûreté urbaine. Il est actuellement placé en garde-à-vue.