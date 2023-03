Affaire du "Commando" : Le procureur Bakhoum dévoile les menées d’une «organisation occulte»

Des enquêtes ont révélé l’existence d’une organisation à caractère subversif qui se fait appeler «Commando». Il est apparu, au cours des investigations pour la préservation de l'intégrité du pays, que ce groupe a mis en place les conditions d’une insurrection, selon le procureur général de la Cour d’appel de Dakar.

Cette organisation est animée par les nommés Mouramani Kaba Diakité, natif de Tamba, et Cheikh Kébé, un ancien auxiliaire de gendarmerie. Le premier est tenancier d'un hôtel appelé Les Ambassades. Il est le coordinateur du groupe. Ses activités vont de la confection de fumigènes, de cocktails Molotov, avec l’appui d’un certain Nianthio Famara Mané, ancien commando de l'armée sénégalaise. Il s'agit de faits mettant en péril l'intégrité du pays et la protection des personnes et des biens. Le procureur qui dit ne pas être en mesure d’en dire plus.

Mais il souligne qu’il y a un lien avec les forces obscures. Il est ressorti de l’audition de Nianthio qu’une partie des explosifs ayant servi aux événements de mars 2021 ont été gardés. Il était allé les cacher à Mbour quand certains ont été interpellés.

Djiba travaille avec Nianthio en tant que spécialiste de fabrication d'explosifs. Ils tenaient leurs réunions à l’hôtel ou sur les gradins du stade de Guédiawaye. Les investigations ont permis d’établir qu’ils se sont déplacés vers Karang et Diaobé, à la recherche d’armes de précision munies de lunettes de précision.

Pape Baba Diaw et Abdou Karim Bèye, interpellés à Rufisque, sont les coordonnateurs et les planificateurs des actions subversives. Ce sont eux qui indiquent les cibles et donnent les mots d’ordre. Bilal Diatta, maire de Keur Massar-Sud, finançait certaines activités subversives. Sur son compte Facebook, il fait état de publications du genre «Tuez des magistrats, des représentants de familles religieuses, entre autres». Une information judiciaire est ouverte contre quatre personnes déférées pour association de malfaiteurs terroristes, incendies criminels, vols et pillages. Et 19 personnes identifiées sont localisées et seront arrêtées. Elles sont poursuivies pour atteintes à la sureté de l’État, incendie criminel, associations de malfaiteurs, actes terroristes, vols, pillages, meurtres, entre autres.