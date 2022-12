Affaire Fadilou Keita : Mahawa Diouf dénonce une “opposition putschiste”

Invité de l’émission L’Opinion, présentée par Pierre Édouard Faye sur Walf, Pape Mahawa Diouf a commenté l’arrestation de Fadilou Keita, militant de PASTEF et chargé de l’organisation du Nemmeeku Tour de Ousmane Sonko. Sur ce dossier, le Coordonnateur de la Cellule de communication de BBY défend la justice : “Si chacun dit ce qu'il veut, à l'aune de sa propre Météo, on risque de se retrouver dans une jungle. Il faut que l'Etat défende la population. On ne peut plus se laisser agresser par une opposition putschiste et violente”.