Affaire Force spéciale : ’’Trop, c’est trop. Libérez Amy Dia et arrêtez de stigmatiser nos militants’’ (Abass Sall)

Abass Fall sur l'arrestation de Amy Dia de Pastef , presumée des la Force speciale

L’arrestation de la coordinatrice adjointe du Pastel/Sahm Notaire, Amy Dia, n’a pas tardé à faire réagir le premier adjoint au maire de Dakar.





Accusée de faire partie des membres de la Force spéciale et retenue prisonnière depuis le 12 juillet, Amy Dia peut compter sur ses pairs, selon Abass Fall.





Dans les colonnes du journal "Walf Quotidien", le premier adjoint au maire de Dakar déclare : ‘’La justice doit libérer la dame puisqu’elle n’a rien à voir avec cette supposée Force spéciale." A l’en croire, cette affaire vient juste de l’imagination et a pour objet de ‘’stigmatiser’’ les partisans du Pastef.





''Cet acharnement qui vire vers la stigmatisation de nos militants est inadmissible et doit cesser. Être militant du Pastef est-il devenu un crime ? Pendant que des voyous et autres bandits à col blanc vaquent librement à leurs occupations, on arrête d’honnêtes citoyens dont le seul crime est de connaitre des gens supposés appartenir à une certaine imaginaire Force spéciale. Amy Dia, cette honnête dame de 53 ans, doit être libérée. Trop, c’est trop", soutient-il.