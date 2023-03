Affaire Hadjibou Soumaré : Le responsable de la communication de la coalition Yaw assène ses vérités

D’après Abdoul Aziz Mbodj, responsable de la communication de Yewwi Askan Wi (Yaw), la convocation d'Hadjibou Soumaré n’avait pas sa raison d’être, puisque ce dernier n’a fait que poser des questions légitimes. Le responsable estime que le président de la République devait tout bonnement répondre et apporter des éclaircissements aux Sénégalais sur le supposé don de 8 milliards F CFA évoqués par l’ancien Premier ministre sous Abdoulaye Wade dans sa lettre ouverte.







«C’est extrêmement grave et ironique, quand on voit des gens, des citoyens qui osent poser des débats, des questions au président de la République qui au lieu de les répondre correctement, les insulte par des communiqués signés par le porte-parole du gouvernement et les convoque à la police. Nous sommes dans une démocratie, et une bonne démocratie vitale, c’est une démocratie de débats. Il a bien fait de poser des questions au président, parce qu’effectivement, il a reçu Marine Le Pen dans des conditions moins claires et ça, c’est déjà un affront. Donc, si on lui pose des questions relativement à ça ou à des actes qui ont été posés, il n’a qu'à répondre parce que c’est lui le principal concerné. Il devait sortir avec des réponses très claires et des précisions exactes pour démentir cette infirmation au lieu de convoquer des gens à la police. C’est une honte pour lui de dérouler le tapis rouge à une opposante française qui ne respecte pas les Noirs et qui est raciste. Que Macky Sall arrête», précise le responsable de la communication de Yaw sur Rfm.