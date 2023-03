Affaire Hadjibou Soumaré : Oumar Sarr, Gœbbels et les ambitions des anciens Présidents, Premiers ministres et généraux de l’Armée

Oumar Sarr s’est fait une religion. Le ministre des Mines et de la Géologie jure que la lettre ouverte de Hadjibou Soularé adressée au Président Macky Sall relève du «calcul» politicien, de la «surenchère» et est constituée de «fausses interrogations».



«C’est le fameux slogan de Gœbbels : ‘Mentez, mentez, il en restera toujours quelque chose’, tranche-t-il dans un entretien avec L’Observateur. Certains en ont fait une doctrine : pour réussir en politique, il faut mentir avec assez d’aplomb, et avec suffisamment de relais qui répètent le mensonge.»



Oumar Sarr revendique avoir «toujours eu de bonnes relations avec Hadjibou Soumaré». Mais il considère que l’ancien Premier ministre «est dans une arène qui n’est pas la sienne». Le ministre des Mines et de la Géologie poursuit : «C’est comme s’il voulait se présenter comme troisième larron au cas où le pays serait en feu.»



Il ajoute : «Les anciens Présidents, Premiers ministres et généraux sont friands d’une stature politique inespérée, mais là il a tout faux. Il se trompe d’époque et de personnes. Le pays ne sera pas bloqué.»



Dans sa lettre ouverte, Hadjibou Soumaré demande à Macky Sall de dire s’il a offert près de 8 milliards de francs CFA à «une personnalité politique française», en faisant référence à Marine Le Pen, qui a récemment séjourné au Sénégal. Cette sortie lui a valu une convocation à la Sûreté urbaine et d’être placé sous contrôle judiciaire pour diffusion de fausses nouvelles, notamment.