AFFAIRE IDRISSA GANA GUEYE : La réaction surprenante du collectif Ultras Paris

Dans un communiqué publié ce jeudi, le Collectif Ultras Paris a ouvertement soutenu Idrissa Gueye.

Le CUP "dénonce des accusations médiatiques démesurées" à l'endroit du milieu sénégalais qui aurait refusé de jouer avec le maillot floqué en arc en ciel, samedi dernier contre Montpelier.









"Chaque personne demeure encore libre de soutenir les causes de son choix, de la manière qui lui convient, écrit le Collectif Ultras Paris. Nous rappelons à ses détracteurs qu'Idrissa Gueye a toujours eu un comportement exemplaire et qu'il a toujours combattu avec force toutes sortes de discriminations. Il est intolérable pour nous que son honneur soit ainsi jeté aux chiens et qu'il devienne le bouc émissaire des dérives homophobes de la société. Avant lui, d'autres joueurs professionnels, pour des faits similaires, n'avaient pas subi le même traitement médiatique et politique", a écrit le CUP.