Affaire Khalifa et Karim: Le conseil Constitutionnel déboute les députés de Pastef

Mauvaise nouvelle pour les députés de Pastef ! Selon les informations parvenues à Seneweb, le conseil constitutionnel a déclaré irrecevable leur recours contre les projets de loi modifiant le Code pénal et abrogeant et remplaçant les articles 29 et 87 de la Constitution. Ces parlementaires avaient saisi les sept sages pour " ralentir ou empêcher l’éligibilité de Karim et Khalifa".





Seneweb vous livre le document officiel :