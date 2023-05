Affaire Mimi Touré : Penda Mbow étale sa déception

Ce qui est arrivé à Aminata Touré a été une très grande déception, pour Penda Mbow et pour beaucoup de femmes. Logiquement, elle devait être à la tête de l’Assemblée nationale, après avoir mené une bonne campagne électorale (Législatives 2022).







La professeure d’histoire médiévale à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar n’a pas caché sa déception, face au "Jury du dimanche". Pour elle, Aminata Touré était la tête de liste de la coalition présidentielle Benno Bokk Yaakaar (BBY), lors des dernières Législatives. Elle a ensuite pris ses distances, parce que le chef de l’Etat n’a pas tenu la promesse de lui confier la présidence de l’Assemblée nationale.





« Je suis très sincèrement déçue” de ce qui est arrivé à la parlementaire qui a été finalement déchue de son mandat de député. Ami, je la connais. C’est une grande militante depuis qu’elle a été élève. C’est une personnalité qui a un vécu sur l’espace public de façon permanente depuis le lycée », note l’invitée d'Aissatou Ndiathie.





Enfilant sa casquette de féministe, Mme Mbow dit : « Je crois et ça, c’est mon explication, peut-être que beaucoup ne sont pas prêts à voir une femme à la tête du Sénégal, parce qu’être président de l’Assemblée nationale, cela veut dire aussi pouvoir remplacer le président de la République en cas de démission ou d’incapacité. Peut-être que c’est ça aussi qui a effrayé beaucoup de personnes. C’est l’un des gros problèmes de ce pays. Quand je fais le bilan de ma vie, je me dis que si j’étais dans un autre pays, peut-être que j’aurais joué un rôle beaucoup plus important. »





« Dieu sait que des hommes et femmes politiques, j’en connais beaucoup. Je suis là depuis Senghor. J’avoue, Amadou Mame Diop, je l’ai connu le jour où il a été désigné à la tête de l’Assemblée nationale. C’est la première fois que je le vois et que j’entends même parler de lui. Or, l’Assemblée nationale est une institution tellement importante qu’il faut une personnalité d’envergure et qui a connu une évolution politique », précise-t-elle.