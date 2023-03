Affaire Ndiaga Diouf : le dossier à la Cour suprême, Barthélémy Dias sous pression

Barthélémy Dias devrait bientôt être fixé au sujet de son pourvoi en cassation dans le cadre du procès de la mort de Ndiaga Diouf. Les Échos rapporte, en effet, que «l’affaire est dans le circuit et sera programmée une fois que le dossier sera en état».



Le journal parie qu’«il va y avoir des frissons dans le camp du maire de Dakar». Et pour cause. Si la Cour suprême confirme le jugement en première instance, maintenu en appel, Barthélémy Dias «risque de voir son fauteuil (d’édile de la capitale) vaciller ; une délégation spéciale (pouvant) être (installée) pour la gestion de la mairie».



Le maire de Dakar a été condamné à deux ans de prison dont six mois ferme pour coup mortel. Ce premier jugement a été confirmé par la Cour d’appel. Barthélémy Dias espère que la Cour suprême le réhabilitera.