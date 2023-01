Affaire Pape Alé Niang : Le député Pape Djibril Fall plaide pour sa libération

Pape Djibril Fall plaide pour la libération de Pape Alé Niang

Suite à un message adressé aux Sénégalais, dans lequel le journaliste Pape Alé Niang dit qu’il préfère mourir dignement à Rebeuss que dans un hôpital, Pape Djibril Fall interpelle le président de la République et le ministre de la Justice pour la libération immédiate du journaliste.