Affaire Pape Alé Niang : Moussa Bocar Thiam agite le Code de la presse et recadre les journalistes

Me Moussa Bocar Thiam, ministre de la Communication

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et des Postes s’est exprimé sur l’arrestation du journaliste Pape Alé Niang. Invité du Grand Jury sur la Rfm, Me Moussa Bocar Thiam appelle la presse à ne pas faire d’amalgame entre le combat d’un journaliste et celui d’une corporation. Le ministre a fustigé le soutien des associations de la presse à leur confrère et Dirpub de Dakar Matin, en rappelant certaines dispositions du Code qui régit le métier.