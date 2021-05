Affaire Pape Ndiaye de Walf : Abdoul Mbaye dénonce une tentative de musèlement

Abdoul Mbaye sur l'Affaire Pape Ndiaye

Le journaliste-chroniqueur judiciaire du groupe Walfadjri, Pape Ndiaye, est, depuis hier, placé en garde à vue à la Sûreté urbaine de Dakar, pour une présumée affaire de corruption.





L’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, qui s’est prononcé sur Twitter, dénonce une tentative de musèlement.