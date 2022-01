[Vidéo] Affaire PRODAC : Amadou Ba “dédouane” Mame Mbaye Niang

Affaire PRODAC : Amadou Ba “dédouane” Mame Mbaye Niang

Mame Mbaye Niang a été accusé de “détournement”, dans l’affaire Prodac de plus de 29 milliards. Des accusations que l’ancien ministre de la Jeunesse a tout le temps nié. Non sans préciser que c’est lui même qui avait écrit, à cette époque, à Amadou Ba, en ce moment ministre des Finances, pour que ses services, à travers l’Inspection générale des finances (IGF), fassent l’audite “contre l’avis de pas mal de personnes“. Il précise aussi que c’est lorsqu’il a quitté le ministère de la jeunesse qu’il a été audité.





Accusé à tort…





Amadou Ba, invité de 7TV hier vendredi, est revenu sur la question de “l’affaire Prodac”. “C’est vrai que nous avions eu des divergences sur le dossier Prodac. Il y a eu des fuites dans ce dossier alors que c’est lui même (Mame Mbaye Niang) qui avait demandé d’être contrôlé. Donc, il avait confiance (en sa gestion). Et c’est peut être la première fois que j’en parle. Je n’ai pas vu dans le rapport, en tout cas lorsque j’étais ministre des Finances, quelque chose qui accuse Mame Mbaye. Maintenant il y a eu fuite, la presse l’a exploité et j’ai été accusé à tort“, souligne Amadou Ba.





Ce que les gens ne savent pas…





Pour mémoire, l’ancien ministre de la jeunesse accusait à tort et à travers le ministre des Finances d’alors d’être derrière cette “cabale” sur sa personne.





Amadou Ba de préciser que dans sa carrière, il a reçu énormément de rapports et de notes confidentielles, soit des milliers : “Et j’ai fait beaucoup d’investigations, j’en ai discuté avec Mame Mbaye… Et nous avons remarqué que la fuite provenait au niveau du pré-rapport. Ce n’était même pas le rapport. Maintenant, ça lui a fait très mal, et c’est tout à fait normal, lorsqu’on t’accuse de choses qui ne sont pas exactes… Je n’ai vu, nulle part dans ce dossier, des choses qui accusent Mame Mbaye Niang, personnellement. Ça a créé un malentendu, mais ce n’est pas une raison pour que, politiquement, je chemine avec lui (…) On se parle, il est passé me voir il n’y a pas longtemps (…) Ce que les gens ne savent pas c’est…”





