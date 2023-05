Affaire Prodac : Mame Mbaye Niang satisfait du verdict de la Cour d’appel

La Cour d’appel de Dakar a condamné Ousmane Sonko à six mois de prison avec sursis et à payer 200 millions F CFA de dommages et intérêts, dans l’affaire Prodac, au ministre Mame Mbaye Niang.





Une décision de justice qui satisfait le ministre du Tourisme qui était en conférence de presse, ce lundi. ‘’Je remercie Dieu après le verdict rendu par la justice et qui m’a donné raison. Ousmane Sonko voulait ternir mon image, mais la justice a lavé cet affront. Il y a une contrainte par corps par rapport aux dommages et intérêts.





Le plus important, pour moi, ce n’est pas l’argent, mais mon honorabilité’’, a fait savoir Mame Mbaye Niang. Selon le ministre du Tourisme, ‘’tous les problèmes qui existent aujourd’hui au sein de l’arène politique, c’est à cause du leader de Pastef.