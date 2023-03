Affaire Prodac : Me Adama Fall dénonce une «volonté manifeste de nuire» de Sonko

La carence intellectuelle d'Ousmane Sonko est à la limite honteuse. Pendant l’enquête, il a été mis en demeure et devait apporter les preuves de ses allégations. Trop suffisant, il a signifié qu’il ne le fera que devant un juge, si Mame Mbaye Niang persiste dans sa plainte. Ce que le ministre a fait.



Les enquêteurs ont décerné une réquisition à l’IGE et à l’IGF pour démontrer à Ousmane Sonko que le rapport n’existe pas au niveau des deux structures et que, lapsus ou pas, il est dans la diffamation, a notifié Me Adama Fall.



L'avocat précise qu’un article de presse ou un livre ne peuvent avoir probatoire pour faire valoir la thèse de l’existence d’un rapport. Dans ce dossier, dit Me Fall, on sentait une volonté manifeste de nuire d'Ousmane Sonko. «Ses sorties ont atteint l’honorabilité du ministre. Il a été traité de tous les noms, sa famille insultée. Pendant très longtemps, il a été à la merci des internautes».



Maitre Adama Fall rappelle que le prévenu est un inspecteur général des impôts et sait nettement que l’IGF ne peut s’intéresser à Mame Mbaye Niang qui était la tutelle du Prodac et donc, techniquement responsable, mais financièrement, il ne l’était pas».