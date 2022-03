[Vidéo] Affaire Sonko-Adji Sarr: Baye Mbaye Niass "mouille" Mamour Diallo

Baye Mbaye MC Niass

Face à une partie de la presse locale, vendredi soir, Ousmane Sonko a accusé certaines personnalités, dont Mamour Diallo, d'être derrière l'affaire "Sweet Beauty" qu'il considère comme "un complot politique" contre lui.





Deux jours plus tard, le marabout de la jeune masseuse confirme "l'implication" de l'ex-Directeur des Impôts et Domaines. Dans une vidéo, Baye Mbaye MC Niass dit même être prêt à livrer toutes ses "preuves" à la justice pour que cette affaire soit tirée au clair.





"Adji Sarr, une disciple de Baye Niass, de même que son père. Je l'avais dit et redit. Ils sont de fervents disciples de Cheikh Al Islam. Mais, il est temps qu'elle arrête, Adji Sarr doit arrêter", a déclaré le fils de Cheikh Al Ibrahima Niass. Il ajoute: "Mamour Diallo est derrière tout ça. Et je suis prêt à répondre devant la justice. Le procureur de la République, la Dic (Division des investigations criminelles) ou tout autre enquêteur n'ont qu'à me convoquer. Je suis prêt à donner toutes les preuves attestant que c'est Mamour Diallo qui est derrière tout ça. Lui-même, il le sait".





Pour Baye Mbaye Niass, des gens veulent faire exiler la plaignante en Amérique. "Mais, s'empresse-t-il de prévenir, Adji Sarr ne pourra pas avoir des papiers là-bas. Parce que les Américains procèdent toujours à une enquête de moralité avant de vous régulariser".