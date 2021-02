Affaire Sonko-Adji Sarr : Le Collectif des Sénégalais de la diaspora «surveille» le dossier

Le Collectif des Sénégalais de la Diaspora sur l'affaire Sonko

Le Collectif des Sénégalais de la diaspora appelle tous les Sénégalais, de l’intérieur et de l’extérieur, «à plus de retenue, sur une accusation privée de viol aussitôt démentie».





«La démocratie, sans emprise de l’Exécutif sur le Judiciaire, est le socle le plus important pour bâtir une nation forte, dans la paix et la justice. Elle doit garantir à chaque individu des droits et des libertés pour une cité apaisée et sereine. C’est pourquoi le Collectif des Sénégalais sera vigilant pour la manifestation de la justice égale pour tous et toutes», a-t-on précisé dans un communiqué reçu de leur secrétaire général.





Selon eux, il y va de nos principes et valeurs, mais surtout de notre démocratie ébranlée au travers d’une justice très souvent décriée.