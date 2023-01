Affaire Sonko-Adji Sarr : "Il ne peut pas y avoir de tensions…", Birame Faye

Birame Faye sur la tension politique , affaire Sonko

"Il ne peut pas y avoir de tensions. Nous sommes dans un État de droit. C’est la soumission à la loi". Tel est le point de vue du ministre Birame Faye.





"Du simple individu à la puissance publique, tous les citoyens sont d’égale dignité. La justice est là pour tout le monde. Il ne peut pas y avoir de tensions ou quoi que ce soit, parce qu’il y a deux niveaux dans ce combat. Le combat politique, nous le ferons et nous ferons face. Et au-delà de tout cela, nous sommes dans un État de droit et force restera à la loi", a indiqué le ministre auprès du ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité de proximité et de la Protection civile, au micro de la Rfm.