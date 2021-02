Affaire Sonko : Guy Marius Sagna raconte ce que le pouvoir avait prévu contre lui

Guy Marius Sagna s’est prononcé sur l’affaire qui oppose Ousmane Sonko et Adì Sarr. A travers une publication faite sur facebook, il fait des révélations et accuse Macky Sall. Voici le contenu de son message.“L'objectif du président Macky Sall est simple : arrêter, empêcher la candidature et liquider le prochain président de la république du Sénégal, Ousmane Sonko. C'est ce que les sondages lui disent. La femme Adji Sarr leur a fait croire qu'elle entretenait des rapports sexuels avec Sonko. Le sang de Macky Sall n'a fait qu'un tour devant cette belle occasion. Ils ont concocté leur plan depuis longtemps. Mais à chaque fois qu'ils demandent à Adji Sarr "alors? Tu as le sperme de Sonko ?", Adji Sarr leur répond : "désolé, Sonko n'a pas eu envie aujourd'hui". Cela dure ainsi depuis des mois.Macky Sall et sa bande ont commencé à douter de la véracité de ces relations sexuelles. Et c'est là qu'ils ont pensé à deux choses : ou le viol ou salir sa réputation en montrant que Sonko fréquente les salons de massages. Depuis 2012, voici la Macky Formula : liquider ses adversaires, les politiques, les activistes”.Ce qu'il veulent faire à Sonko, ils ont essayé de me le faire. Ils ont convoqué une camarade du FRAPP il y a quelques semaines pensant avoir des choses compromettantes contre moi. Leur objectif était de la faire chanter afin d'avoir une accusation de viol ou d'avortement contre moi. Mon camarade a résisté, a refusé. Je lui rends ici un hommage pour son endurance et sa résistance. J'ai dit à Ousmane Sonko, il y a quelques semaines: ils cherchent à t'arrêter dans le couvre-feu et je suis le deuxième. Adji Sarr voulait utiliser Macky Sall. Ils ont voulu piéger Sonko en manipulant notre compatriote Adji Sarr, ne l'insultons pas! C'est aussi une victime. Finalement, Macky Sall est dans un piège. Laissons le sortir seul du piège dans lequel il est tombé.