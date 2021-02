Affaire Sonko, Watergate? : « La simple mention de BBY suffit au classement de ce dossier et au déclenchement d’une procédure de destitution »

Affaire Sonko et BBY

Le président de Pastef-Les-Patriotes Ousmane Sonko ne rate pas sa cible. Dans un post publié sur facebook, il charge et tire sur le chef de l’Etat qu’il accuse ouvertement d’être l’instigateur du « complot » qui le vise dans l’affaire de viol présumé sur une masseuse. Une sortie en réaction à l’entretien que Macky Sall a accordé à Rfi et au cours de laquelle il botte en touche toute idée de complot.





«Que peut-il dire lorsque, dans un procès-verbal d’enquête de la gendarmerie portant sur une affaire fomentée contre son ennemi (pardon "adversaire"), il est clairement mentionné l’implication d’un responsable de sa coalition BBY ? La simple mention de l’acronyme BBY suffit au classement de ce dossier grossier et au déclenchement d’une procédure de destitution contre lui, comme ce fut le cas pour le président Nixon avec l’affaire « Watergate », écrit Ousmane Sonko.