AFFAIRE SWEET BEAUTÉ : AÏDA MBODJ, «AVOCATE» DE SONKO À LA COMMISSION AD HOC

La procédure de levée de l’immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, accusé de «viols et menaces de mort» par la masseuse Adji Sarr du salon Sweet Beauté, se poursuit. En effet, l’Assemblée nationale se réunit, ce mercredi, à huis clos, Covid-19 oblige, pour valider la commission ad hoc qui doit procéder à la levée de l’immunité parlementaire du leader de Pastef.Mais, on connaît « l’avocat » de Sonko dans cette affaire. Selon la presse du jour (Tribune, Source A, Vox Populi et Les Échos), il s’agit d’Aïda Mbodji. Autrement dit, c’est l’ex-ministre d’État sous Me Abdoulaye et ancienne mairesse de Bambey qui va l’assister pour sa défense lors des travaux de la commission ad hoc en charge de l’instruction de son dossier à l’Assemblée nationale.