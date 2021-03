Affaire Sweet Beauté : Un gendarme et un policier soupçonnés d'informer Sonko arrêtés

La vague d’arrestations des pro-Sonko se poursuit jusque chez les forces de l’ordre. Un policier et un gendarme ont été arrêtés la semaine dernière et remis à la brigade prévôtale.D’après Le Quotidien, ils sont soupçonnés de fournir des informations et des renseignements à Ousmane Sonko.Deux autres policiers ont aussi été entendus pour les mêmes raisons. Relâchés, ils sont sous très étroite surveillance.