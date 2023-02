Affaire Sweet Beauty : les trois griefs de Ousmane Sonko contre Me Papa Samba So

Ousmane Sonko a porté plainte contre Me Papa Samba So. Le président de Pastef poursuit l’avocat pour association de malfaiteurs, tentative d’escroquerie à jugement, atteinte à l’administration de la justice, tentative de corruption active et subornation de témoin, notamment.



Ousmane Sonko estime que Me So a joué un rôle actif dans l’affaire Sweet Beauty qu’il considère comme un complot de l’État contre lui. Le maire de Ziguinchor s’appuie sur trois faits qui, laisse-t-il entendre, le conforte.



Premièrement : il assure que Me So avait nié toute implication dans l’affaire Sweet Beauty avant de confesser «avoir prodigué, une semaine avant la date des faits, des conseils à la plaignante et de lui avoir rédigé sa plainte».



Ousmane Sonko a rappelé en plus que le médecin Al Fousseyni Gaye, qui a examiné Adji Sarr après le viol présumé dont elle aurait été victime, a accusé Me Papa Samba So d’avoir tenté, par l’entremise de son assistante, de le corrompre avec de fortes sommes d’argent pour l’établissement d’un certificat médical de complaisance.



Troisième grief de Sonko : des entretiens téléphoniques auraient révélés des échanges suspects, le jour des faits présumés, entre l’avocat, la plaignante et Sidy Ahmed Mbaye, présenté comme un ami de cette dernière. Celui qui l’aurait conduite à l’hôpital après qu’elle aurait été abusé sexuellement par le leader de Pastef.