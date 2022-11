Affaire Sweet Beauty: Serigne Assane Mbacké parle d'un dossier politique vide

Les soutiens se multiplient pour Ousmane Sonko. Le leader du Pastef a reçu, hier, Serigne Assane Mbacké du Mouvement Appel 221. Ce dernier a réaffirmé son soutien à Ousmane Sonko. Il n' a pas aussi manqué de donner son point de vue sur l'affaire des viols présumés.

"J’ai rendu visite au président Ousmane Sonko pour lui témoigner mon soutien. Il est serein et confiant. Nous savons tous que ce dossier politique est vide. Et, il n’y a rien qu’on pourra lui reprocher. Nous sommes derrière lui et notre soutien sera indéfectible ! Focus sur 2024" a déclaré Serigne Assane Mbacké à travers une note parvenue à Seneweb.