Affaires étrangères : Les temps forts de la passation de service entre Amadou Ba et Me Aissata Tall Sall

Aissata Tall Sall a officiellement pris le flambeau de la diplomatie sénégalaise des mains d’Amadou Bâ. La cérémonie de passation de service s’est déroulée ce vendredi soir dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, lesquels ont refusé du monde à l’occasion.« Nous sommes réunis aujourd’hui pour assurer une continuité, celle d’un Etat organisé et d’une administration structurée qui, au-delà des hommes et du cheminement de leurs destins, consacre par leur permanence la pérennité de leurs actions », a d’emblée déclaré Me Aissata Tall Sall. A propos de Amadou Ba, tient-elle à rappeler, « tous les deux, nous ne sommes que le maillon d’une chaîne qui soutient l'action continue de l'État, nous qui, bénéficions de la grande confiance du chef de l’Etat, son excellence le président Macky Sall, devrons assurer l’exécution d’une haute mission de service public ».« Plus que l'honneur et le privilège, ce fut un sacerdoce. J’exprime ma sincère gratitude à Son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République qui, depuis 2013, m’a accordé puis renouvelé sa confiance à plusieurs reprises dans les ministères de souveraineté. Avec dévouement et loyauté, je me suis inlassablement attelé à mériter cette confiance y compris à la tête de ce département stratégique », a soutenu pour sa part, Amadou Bâ qui a dévoilé un pan de son action à la tête de ce département avec notamment le recensement des Sénégalais de la diaspora, entamé récemment.Aissata Tall Sall, enfin, d'exprimer toute sa loyauté et gratitude au président de la République qui, souligne-t-elle, « a bousculé les portes de l’histoire pour faire entrer pour la première fois une femme dans ce temple jadis dédié à Thémis, la déesse de la justice ». Elle dit vouloir mériter cette confiance placée en elle. « Nous tiendrons cette belle maison avec rigueur, clairvoyance et compétence pour encore mieux mériter de sa confiance », a promis la nouvelle patronne de la diplomatie sénégalaise.