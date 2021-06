Affectation arbitraire : Le juge Ngor Diop corse sa défense

Le dossier du magistrat Ngor Diop s’emballe. D’après Les Échos, ses avocats ont soulevé dix moyens de défense adressés à la Cour Suprême pour demander l’annulation du décret portant affectation du juge à Thiès.



Les observations ont été rédigées dans un document et il reste au procureur d’enrôler le dossier.



Pour rappel, le magistrat Ngor Diop, ex-président du tribunal d’instance de Podor, a été affecté après qu’il a placé sous mandat de dépôt Mamadou Loum, déféré pour des faits de dévastation de récoltes et de menaces simples de voies de fait ou de violences.



Par la suite, le juge aurait refusé de se plier à la demande de mise en liberté provisoire, souhait exprimé par le Garde des Sceaux.

Il avait déclaré le prévenu coupable et l’a condamné à trois mois d’emprisonnement assorti du sursis.