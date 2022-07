Affrontement avec la garde rapprochée de Sonko : Dr Babacar Diop retire sa plainte

Dr Babacar Diop décide de retirer sa plainte

‘’Le linge sale se lave en famille’’. Le maire de Thiès et membre de la coalition Yewwi Askan Wi semble comprendre cette assertion.





Docteur Babacar Diop a tout bonnement décidé de retirer sa plainte contre les gardes du corps du leader du Pastef Ousmane Sonko. Dans un communiqué parvenu à Seneweb, le maire de la ville de Thiès explique les raisons de l’abandon de sa plainte contre les gros bras zélés de ‘’Pros’’. De bonnes volontés ont joué aux bons offices dans cette affaire interne à la coalition Yaw.





Voici l'intégralité du texte du maire de Thiès, Dr Babacar Diop.





"Très ému du soutien massif des Sénégalais, particulièrement des Thiessois de tous bords, suite à l’agression dont j'ai été victime. Du mouvement navétane aux coalitions et partis politiques, des imams à l’évêque, des enseignants, des étudiants, de la société civile (Thiès En Marche, Thiès Debout) à la diaspora si attachée à leur terroir, en passant par le secteur informel représenté par l'Association des tailleurs ; j'ai bien mesuré le sens de votre présence apaisante. Je tiens à remercier chaleureusement toute la population de Thiès pour cette bienveillance et cette marque de sympathie qui nous poussent à des efforts immenses. Thiès vaut tous les sacrifices pour moi.





Votre affabilité m’oblige





Que dire de ces appels incessants, de cet engouement pour la cordialité, pour l’harmonie, des cris du cœur qui illustrent un réel patriotisme qui dépasse de loin nos petites personnes et met le Sénégal au-dessus de tout. Ce pays que j’aime d'un amour qui m'arrache les larmes mérite d’être mieux entendu, mieux écouté, mieux compris. Le Sénégal est notre bien commun et nous devons travailler sans relâche pour sa construction, comme le dit Cheikh Ahmadou Bamba. Nous nous y attelons avec des convictions de ngor et de jòm qu’aucune conjoncture, qu’aucun contexte ne peut éroder.





Votre amabilité m’oblige





Je comprends le sens de vos démarches. J’ai donc décidé de retirer ma plainte, après avoir reçu une délégation du Parti de l’unité et du rassemblement (Pur) de Serigne Moustapha Sy, un guide multidimensionnel. Une délégation conduite par Imam Malick Mbaye, Pape Serigne Ndiaye et le maire Dr Mamadou Djitté. Sans oublier cette délégation de sages de Thiès dirigée par le doyen Oumar Ba de Yoonu Askan Wi et du Frapp et cette visite des coordonnateurs départementaux de partis de Yewwi Askan Wi de Thiès. Je tourne ainsi cette page et reste sur celle de la grande histoire de ma très chère ville de Thiès et de mon beau pays le Sénégal.’’