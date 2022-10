AFP : À Mbour, Alioune Sarr mobilise et prêche l’unité

Alioune Sarr porté en triomphe, appelle à la mobilisation de toutes les forces sociales et progressistes pour préserver l'unité et la cohésion nationale



Forte mobilisation à Mbour pour accueillir Alioune Sarr, ancien ministre du Tourisme et des Transports aériens.



Après neuf ans de bons et loyaux services au service du Sénégal, les militants et responsables de l'alliance des Forces du Progrès (AFP) du département de Mbour, ont décidé de rendre hommage à leur camarade en l'occurrence le ministre Alioune Sarr sous la présence effective de Cheikh Issa Sall, maire de la commune de Mbour.



Ce dernier a saisi l'occasion pour magnifier la qualité et l'engagement des militants et responsables de l'Afp dans la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Présents également à cette rencontre le collectif des acteurs touristiques de Mbour ont, à travers leur président Boly Gaye, salué la qualité du travail accompli par le ministre Alioune Sarr a la tête du département du tourisme et des Transports. En effet, malgré la crise de la covid 19 qui a frappé de plein fouet les secteurs du tourisme et des transports aériens, dira Boly Gueye, “Alioune Sarr a su protéger et accompagner les deux secteurs par une vision et un engagement jamais égalé”.



Le Ministre Alioune Sarr, quant à lui, a tenu à remercier le Président Macky Sall pour la confiance et le président Moustapha Niasse pour “ses conseils sages et avisés qui lui ont permis de relever des défis complexes et multiformes d'abord au Ministère du Commerce, ensuite au Ministère du Tourisme et des Transports aériens en passant par l'Asepex”.



Il a, par ailleurs, appelé à une mobilisation de toutes les forces sociales et de progrès de tout bord “pour préserver la paix et la stabilité du pays face aux forces subversives qui menacent notre pays”.



Les différents responsables de l'Afp qui se sont succédé sur le podium n'ont pas tari d'éloges sur l'homme qu'ils considèrent comme engagé, travailleur , courtois et discret. Une incarnation de l'avenir de l'Afp car étant un responsable qui a un ancrage national et une expérience incontestable de la gestion de l'État.