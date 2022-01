AFP : Le départ de Niasse reporté

Moustapha Niasse ne devrait plus être le Secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès (AFP) à partir du premier semestre 2022.



Le patron de l’AFP, âgé de 83 ans, avait décidé, d'après L'Observateur, de se retirer, après 22 ans, pour laisser la place aux plus jeunes, comme il l'avait souhaité.



Mais, son départ à la retraite semble compromis. Au sein de l’AFP, il est fait état d’un possible report de la date du congrès d’adieu à Niasse, qui ne pourrait ne pas se tenir à date échue.



Selon le porte-parole adjoint de l’AFP, Alioune Badara Diouck, le vœu de Niasse n’est pas aussi simple à réaliser. Aucune date n’est, pour le moment, retenue pour organiser le congrès du parti.