AFP Saint Louis : Pr Ndioro SOW affirme son Leadership

C’est dans une salle comble de l’hôtel Sindoné de Saint Louis que le Pr Ndioro Sow a réuni ce samedi 19 Décembre 2020, l’ensemble des responsables de l’AFP de la commune et du département de Saint Louis.C’est un signal fort qui a été donné sur le nouveau leadership qui s’annonce au sein de l’AFP.Lors de cette Assemblée générale, les militants de l’AFP toutes sections confondues ont salué la tenue de cette rencontre, dont le prétexte a été la venue du Ministre du Tourisme et des transports aériens, Alioune Sarr, qui était en visite de travail dans la région.Ils ont néanmoins déploré le fait que les réunions des instances sont devenues rares et et ont exhorté les responsables à organiser de telles rencontres pour l’animation du parti.Le Pr Ndioro qui a eu l’initiative de ce rassemblement dont tous les participants ont salué la tenue a choisi l’occasion de la cérémonie de graduation des 3ème et 4ème promotion du Master en traduction et interprétation de conférence, dont le Ministre du tourisme était l’invité d’honneur pour réunir tous les camarades et prendre date pour les perspectives politiques à venir.La journée va sans doute marquer le renouveau de l’AFP à Saint Louis.