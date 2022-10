AFP Thiès : Les progressistes rendent hommage au ministre et maire Alioune Sarr

La ville de Thiès a été le point de convergence des progressistes ce weekend. Militants et responsables de l’Alliance des Forces du Progrès du département, de la commune et de la région de Thiès, au cours d’une réunion tenue ce samedi 22 octobre, ont rendu hommage à Alioune Sarr, responsable politique de l’AFP, maire de Notto Diobasse et ministre du Tourisme et des Transports aériens dans le gouvernement précédent.



En effet, il s'agit pour les organisateurs de « rendre hommage à Alioune Sarr, leur camarade de parti, qui a abattu un travail remarquable au service des Sénégalaises et des Sénégalais, d'abord en tant que Directeur général de l'Asepex puis ministre du Commerce, ministre du Tourisme et des Transports aériens », soulignent les proches de Alioune Sarr qui louent son parcours dans un document reçu. Les protégés de Moustapha Niasse saluent « le sérieux, le sens de la loyauté et du travail de Alioune Sarr ».



Au cours de cette conclave, les progressistes de Thiès ont « remercié le Président Macky Sall et le Président Moustapha Niass pour la confiance qu'ils ont eue envers l'indéboulonnable maire de Notto Diobass », une des plus grandes communes du Sénégal à la périphérie de la ville de Thiès.



A son tour, Alioune Sarr a remercié ses camarades de parti avant d'exprimer « sa gratitude et sa reconnaissance » à l'endroit du Président Macky Sall et de Moustapha Niass, secrétaire général de l'Afp.



Il a lancé un appel à l'unité et à la cohésion de tous les militants et responsables du parti « afin de poursuivre le travail de massification et d'animation du parti au service des valeurs du Progrès, de la justice sociale et de la démocratie ».



L’ancien ministre a également lancé un appel à l'unité à l'endroit de toutes les forces politiques progressistes de tout bord, éprises de justice, de paix et de démocratie pour faire front commun afin de préserver la paix et la stabilité de notre pays, souligne le même document. Lequel précise que d'éminents responsables de L'AFP ont pris part à cette rencontre notamment l'honorable député Aliou Kébé, responsable départemental de Nioro, Issa Diouf responsable départemental de Mbour, Abdoulaye Gueye, responsable de la commune de Mbour, Bathie Ciss responsable régional des jeunes, Mme Khady Ndao Adjoint au Maire de Maire, Babacar Diop responsable départemental de Guinguinéo, Mamadou Ndiaye responsable départemental de Kaolack, entre autres.