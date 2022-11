AFP : une nécessaire remobilisation et un impératif de renouvellement pour sortir de la léthargie

A la suite de son départ du gouvernement, des militants et responsables de l’Alliance des Forces du Progrès, de manière libre, autonome et indépendante, ont entrepris de rendre hommage à Alioune SARR, ministre dans les différents gouvernements du régime du Président Macky SALL de 2012 à 2022.





Pour les initiateurs, il s’agit de rendre hommage à un des leurs qui a représenté fièrement leur parti dans l’attelage gouvernemental avec des résultats positifs. Il est question également, de partir de ce prétexte pour engager l’animation et la massification de ce parti, un des piliers de la coalition Benno Book Yaakaar.





Dakar, Mbour, Foundiougne, Thiès, des localités qui dernièrement, en dehors de Foundiougne ont voté largement en faveur de l’opposition, ont vibré ces dernières semaines au rythme des hommages à Alioune SARR, responsable politique de l’AFP et maire de la commune de Notto DIOBASS. Une dynamique qui est salutaire pour l’Alliance des Forces du progrès, plongées depuis longtemps dans un sommeil profond, du fait de l’absence d’animation et de vie de ses structures à la base.





Kaolack, le cœur du Saloum, également n’a pas été en reste. En effet, les jeunes des différents départements (Kaolack, Nioro, Guinguineo) de cette région s’y été donnés rendez-vous le lundi dernier pour encourager et saluer les dynamiques de mobilisation de leur parti que la série des hommages à Alioune SARR à susciter au sein de l’AFP.

Cet élan, peut aussi êtrefavorable à BBY, pour engager dès à présent la reconquête des bastions perdus successivement lors des dernière élections locales et législatives.





Par exemple à Dakar, notamment dans la commune des Pattes d’Oies, bien que n’étant pas présent sur les lieux, les populations en liesse sont sorties massivement répondre à l’appel de pour rendre hommage à Alioune SARR, qui bénéficie d’un capital sympathie énorme. Ce fut, le même enthousiasme à Mbour, ou le collectif des acteurs touristiques de la zone, ont juré fidélité à leur ancien Ministre de tutelle, à la suite du travail remarquable qu’il a accompli à la tête du Ministère du Tourisme et des Transports aériens. Ziguinchor, notamment Kafountine, qui a rassemblé plusieurs délégations de cette région dans l’escarcelle de l’opposition, ce dimanche autour de la personnalité de Alioune SARR.





A Thiès également, les populations sont sorties en masse pour honorer le fils de la région, Maire de la commune de Notto Diobass qui pèse pour 10 pour cent de l’électorat de ce département âprement disputé par la classe politique.





En effet, on a assisté dans ces rassemblements à des mobilisations immenses dans les grands bastions électoraux tel que Dakar, Thiès, Kaolack, Fatick et Ziguinchor, des mobilisations qui dépassent largement la présence réelle de l’AFP en tant que parti, pour s’appuyer sur le capital sympathie et la bonne image de Alioune SARR.





En effet, malgré sa torpeur apparente, l’Alliance des Forces du Progrès du Président Moustapha Niasse dispose d’un potentiel immense pour se relancer et se repositionner afin de continuer à jouer un rôle de premier plan dans le paysage politique Sénégalais.





Pour cela, selon notre analyste « Si l’AFP veut se repositionner, elle doit nécessairement se renouveler, si on sait que Moustapha ne peut plus être candidat à rien. Comme vous le savez, constitutionnellement à 75 ans révolus, on ne peut plus être candidat à l’élection présidentielle.





La jeune génération incarnée par Alioune SARR porte valablement et légitimement cette relève pour l’AFP et au-delà, à savoir les partis qui se réclame du socialisme. Car, il est clair que l’essentiel des partis qui ont animés le front politique et se réclamant du socialisme comme le PIT, la LD, AJ, les anciens de Benno SIggil Sénégal et des Assises, peuvent trouver en lui un leader pour continuer à défendre et à représenter les valeurs du socialisme.





Alioune Sarr présente tous les critères et qualités pour porter haut le flambeau de l’Afp : un homme d'état engagé, disposant d'une base politique solide et étant le seul responsable de ce parti à avoir un ancrage et une envergure nationale. »