Africa MiTH : Le monde se donne rendez-vous à Dakar pour célébrer l’innovation, les talents et accueillir les opportunités qu’offre l’Afrique

La première édition de Africa MiTH, l’événement de tous les possibles, est lancée. Elle se tiendra du 27 mai au 6 juin 2023, au Centre international de conférence Abdou Diouf et au Parc des expositions de Diamniadio (Dakar). L’annonce a été faite par son initiatrice, Madame Hapsatou Sy, en marge d’une conférence de presse tenue ce dimanche 21 mai 2023, à Dakar, à cet effet. Placé sous le haut patronage du président de la République, Macky Sall, cet événement majeur est l’occasion où le monde se donne rendez-vous pour célébrer l’innovation, les talents et accueillir les opportunités qu’offre l’Afrique.









« Une expérience inédite tournée vers le concret pour éclairer le continent d’un jour nouveau »





Africa MiTH « Make it Happen » est un événement des Africains pour les Africains. Il a été conçu et développé par Mme Hapsatou Sy, une femme Sénégalo-mauritanienne qui a une expérience internationale d’entrepreneur. Il s’agit donc, d’une expérience inédite tournée vers le concret pour éclairer le continent d’un jour nouveau et révéler tout son potentiel. Une mise en lumière des actions concrètes déjà réalisées, mais aussi des nombreuses opportunités de développement et d’investissement au Sénégal et en Afrique.





« Africa MiTH, comme je l’ai pensé, j’étais aux Emirats Arabes unis et je voulais lancer un projet qui crée des ponts entre l’Afrique et les Emirats, mais des ponts équilibrés parce qu’il y a beaucoup trop de forum internationaux qui s’appellent Dubaï-Afrique. L’Afrique, c’est un continent et Dubaï, c’est une ville. Il faut qu’on remette les choses sur un point d’équilibre. Donc, j’ai voulu, à la suite d’une rencontre avec le président de la République qui a bien voulu que ça soit au Sénégal, lancer le Africa MiTH comme Make it Happen », a expliqué Hapsatou Sy.





Selon elle, « il y a plein de forums où on discute, on parle mais derrière, il n’y a pas de concret pour les jeunes africains et les entreprises ». D’où l’importance d’initier un tel événement qui, pour elle, « va changer les choses », après avoir identifié les priorités du continent noir. L’idée ici, c’est de faire en sorte que « l’Afrique soit racontée par les Africains, l’Afrique soit booster par les Africains ».





Objectif : « faire le rayonnement de l’Afrique autour de rencontres, de découvertes et de partage »





Ainsi, durant ces 11 jours d’événement dont 9 seront dédiés à la formation gratuite, Mme Hapsatou Sy et ses collaborateurs comptent mettre à profit les 40 000 mètres carrés du parc des expositions de Diamniadio pour faire le rayonnement de l’Afrique. Ce, autour de rencontres, de découvertes, de partage à travers un programme d’ateliers, de talks, de masterclass, de conférences et de performances artistiques, entre autres, qui seront déroulés tout au long au profit des participants, notamment les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets. En effet, l’initiatrice de l’événement prévoit des masterclass de haut niveau prodiguées par les meilleurs experts mondiaux ; des MiTH talks puissants et marquants, consistant à partager un savoir ou une expérience ; des conférences sur des thématiques fortes (écologie, agriculture, environnement, santé, éducation, innovation, entre autres) ; des stands dédiés aux créateurs d’entreprises ou entreprises en croissance réunissant les meilleurs services internationaux pour permettre aux entrepreneurs d’avoir accès à tous les outils nécessaires pour booster leur business. Il y aura aussi des business speed meetings pour permettre aux investisseurs d’identifier des projets et aux porteurs de projets de trouver des investisseurs.





A ce titre, Mme Hapsatou Sy appelle la jeunesse à se mobiliser et à être au cœur de l’événement dont elle travaille depuis plus d’un an et qui constitue « une belle opportunité ».





Le concret au cœur de toutes les actions





Au cœur de cet événement collectif dont l’initiatrice a impliqué une trentaine de personne, seront déployés des pavillons immersifs dédiés aux thématiques telles que : l’entrepreneuriat (l’école des boss), les nouvelles technologies (MiTH tech), les emplois et formations (la route de l’emploi), l’enfance et éducation (planète citoyen), le sport (l’arbre des champions), la santé, le bien-être et le mieux-être (la fontaine de vie), l’agriculture et l’environnement (terre mère), le tourisme (à la rencontre des peuples), le Sénégal (la Téranga), l’immobilier (construire), les industries culturelles et créatives (l’Afrique c’est chic), la littérature (la bibliothèque), la gastronomie (le palais du goût), le commerce (les galeries du commerce), et enfin, le halal (halal impact).





L’innovation au cœur de l’événement !





Cette première édition de Africa MiTH promet également une multitude d’activités et de divertissements inédits pour tous, avec des invités, des artistes et influenceurs (leaders d’opinions) venus des 4 coins du monde. Il s’agit des concours d’innovation et d’invention ; des concours internationaux de gastronomie ; des concerts d’artistes locaux et internationaux ; des activités sportives ; du festival du film, de la danse et du théâtre panafricain ; des dîners prestigieux avec des chefs africains ; des défilés de mode panafricaine ; et enfin, du wild immersion (la première réserve virtuelle au monde).