Afrobasket 2023/Angola-Guinée (69-71): Khady Mbaye et ses partenaires surprennent l’Angola et se qualifient en quart de finale





La Guinée a surpris l’Angola sur la marque de 71-69 pour se qualifier en quarts de finale de l’afrobasket féminin 2023. Une première pour les partenaires de la sénégalaise naturalisée et capitaine de la sélection, Khady Mbaye dit Bébé.





Avec ce succès, la Guinée réalise un gros exploit. En effet avec une préparation de quatre jours et des joueuses inexpérimentées, Bébé savait que son équipe ne pouvait que terminer à la dernière place de la poule C.