Agenda diplomatique : Le Président Bassirou Diomaye Faye effectue une visite officielle au Nigéria et au Ghana

Après la Mauritanie, la Gambie, la Guinée Bissau et la Côte d’Ivoire, le Chef de l’État Bassirou Diomaye Diakhar Faye va quitter Dakar, ce jeudi, pour Nigéria et Ghana. L’annonce est faite dans le communiqué publié à la suite de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, au Palais de la République, ce mercredi 15 mai.





«Le Président de la République a informé le Conseil qu’il effectuera une visite d’amitié et de travail au Nigéria et au Ghana, respectivement les 16 et 17 mai 2024 », informe-t-on.