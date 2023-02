Ahmed Aidara : “Pourquoi Malick Gakou est le Président qu’il nous faut…”

À un an de la Présidentielle, le Maire de Guédiawaye a réitéré son soutien à Malick Gakou qu’il considère comme le “président qu’il nous faut pour restaurer la cohésion nationale en réconciliant les Sénégalais avec eux-mêmes, pour placer la bonne gouvernance au cœur de la gestion des affaires de l’Etat”. Seneweb vous propose l’intégralité de l’Appel de Ahmed Aïdara.





“Populations du Sénégal,





Populations de Guédiawaye,





Dans un an, jour pour jour, le 25 février 2024, le peuple sénégalais va élire son président de la République.





Cette élection présidentielle marquera un tournant décisif dans l’histoire politique de notre pays qui se trouve à la croisée des chemins.





En effet, le Sénégal est miné par des crises de toutes sortes :





Crise politique avec la montée exponentielle de la tension politique du fait des risques pouvant découler de la troisième candidature illégale et illégitime du président Macky Sall ;





Crise économique avec la flambée fulgurante des prix des denrées de consommation courante qui plombe les ménages ;





Crise sociale avec l’effondrement des valeurs fondamentales telles que le jom, la kersa, le sutura, la solidarité qui ont toujours cimenté les relations dans notre société.





Ces crises ont fini de plonger les Sénégalaises et les Sénégalais dans une angoisse existentielle qui trouble la quiétude de leur sommeil.





Quelle alternative crédible pour sortir de cette situation trouble ?





Il faut élire un président qui sera un serviteur vertueux et qui défendra les intérêts supérieurs de la République.





Il faut élire un président qui a toute la légitimité historique, socio-culturelle et politique pour diriger notre cher Sénégal.





Il faut élire un président qui porte un projet de société à même de sortir notre pays des affres du sous-développement et de la pauvreté.





Il faut élire un président patriote qui place le Sénégal au-dessus de toutes les contingences.





Ce président n’est personne d’autre que le président Malick GAKOU, cet enfant du Sénégal et de Guédiawaye formaté dans le milieu lébou et profondément enraciné aux valeurs de courage, de loyauté absolue, de kersa, de solidarité.





Populations de Guédiawaye, je connais le président Malick GAKOU et vous le connaissez autant que moi pour sa contribution déterminante au rayonnement du sport, de la culture, de l’éducation, de la santé, du développement humain en somme dans le département de Guédiawaye et du Sénégal au-delà. Ces hauts faits et gestes font que le président Malick Gakou connait bien les Sénégalais et les Sénégalais le connaissent bien.





C’est ce qui lui a valu, le 31 mars 2022, son élection ad vitam aeternam par le Conseil municipal, à l'unanimité, comme maire honoraire de la ville de Guédiawaye.





Populations du Sénégal,





Populations de Guédiawaye, en ma qualité de maire de la ville de Guédiawaye, je vous lance un appel solennel pour sonner la grande mobilisation afin de baliser la voie au Président El Hadji Malick GAKOU qui cristallise les espoirs de tout le peuple sénégalais.





Il est le président qu’il nous faut pour restaurer la cohésion nationale en réconciliant les Sénégalais avec eux-mêmes, pour placer la bonne gouvernance au cœur de la gestion des affaires de l’Etat.





Il est le Président qu’il nous faut parce qu'il est porteur d'un projet de société, le Plan Alternatif Suxali Sénégal (PASS) qui est l'alternative crédible pour mettre le Sénégal sur l'orbite du développement économique et social.”





Fait à Guédiawaye

le 25 février 2023