Ahmed Youssouph Bengelloune, candidat au conseil départemental de Kaolack : Le département en ligne de mire

Un jeune Kaolackois à la conquête du département. La tête de liste départementale de la coalition « And Nawlé, And Liguey ». Socialement engagé depuis plusieurs années, Ahmed Youssouph Bengelloune veut contrôler le département pour répondre aux aspirations des populations.





Ahmed Youssouph Bengelloune est investi tête de liste départementale de la coalition « And/Nawlé And/Liguey ». Cet homme au visage juvénile, barré d’un petit sourire est familier aux Kaolackois. Ceux qui l’ont connu à Bongré et dans le quartier périphérique de Sam où la famille Bengelloune avait déménagé retiennent de lui un garçon brillant à l’école. Un jeune serviable dans la vie.





Jeune engagé, Ahmed Youssouph Bengelloune veut apporter un vent de fraîcheur dans la politique surtout dans un département comme Kaolack. Pour lui, il est temps de renouveler la classe politique de la capitale du Saloum. Les mêmes acteurs politiques tiennent le pavé depuis plusieurs décennies. Pour réussir ce pari, Ahmed Youssouph Bengelloune avait lancé le mouvement « Kaolack nouvelle vision » (KNV) pour conquérir la mairie de Kaolack lors des élections territoriales qui ont eu lieu la même année.

Finalement, il avait décidé de rejoindre Mariama Sarr. Son compagnonnage avec l’actuel maire de Kaolack n’a pas duré longtemps. Ahmed Youssouph Bengelloune ne souhaite pas commettre la même erreur qu’en 2014. C’est pourquoi malgré toutes les pressions subies, il a choisi de rallier le camp de Serigne Mboup pour les élections municipales et départementales du 23 janvier prochain, informe un de ses proches, Cheikh Sarr.





Lors de son audience avec le président Serigne Mboup, Ahmed Youssouph Bengelloune a indiqué qu’il a tiré les leçons de son choix de 2014. Malgré toutes ses ambitions, il a décidé de rejoindre Serigne Mboup, pour le triomphe de Kaolack car il reste convaincu que seule l’union fait la force. « J’assure une collaboration sincère. Nous sommes là, pour un seul objectif : le développement de Kaolack. Nous sommes dans le milieu des affaires et c’est un risque, mais ce qui nous intéresse c’est le développement de Kaolack », a-t-il réitéré.





Depuis plusieurs semaines, Ahmed Youssouph Bengelloune chemine avec Serigne Mboup dans le département de Kaolack. Ces différentes tournées entre Latmingué, Keur Socé et Ndoffane ont permis à M. Bengelloune de mesurer l’immensité de la tâche qui l’attend. Toutefois, le défi reste à convaincre les populations du département à choisir massivement la liste de la coalition « And Nawlé And Liggey ».

Pour convaincre les populations du département à voter massivement pour la coalition « And Nawlé And Liguey », Ahmed Youssouph Bengelloune leur soumet un programme de développement économique et social basé sur le retour des traites arachidières prospères. Kaolack avait, jadis, des plateformes marchandes réputées. Il veut faire revenir cette belle époque en faisant de la capitale arachidière le grenier du Sénégal.





Un entrepreneur social





A Koalck, Ahmed Youssouph Bengelloune est aussi connu dans le social. Son mouvement Kaolack Nouvelle Vision était un cadre de solidarité pour les populations dans le besoin. « Il lui fallait une structure pour organiser sa volonté de venir en aide aux populations du quartier souvent victimes des inondations et obligées de séjourner des semaines dans les établissements scolaires.