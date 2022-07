[Législatives-Duel] Ahmet Aïdara vs Néné Fatoumata Tall : La revanche par procuration

Seneweb poursuit sa série sur les confrontations directes qui vont déterminer l'issue des élections. À Guédiawaye, département stratégique, le camp présidentiel vise la remontada. Pour y parvenir, BBY a misé sur la ministre Néné Fatoumata Tall pour faire face au tonitruant Ahmet Aïdara.





A Guédiawaye les joutes électorales du 31 juillet 2022 auront un goût de revanche pour le camp du pouvoir. Battu à plate couture lors des locales de janvier dernier par Yewwi Askan wi et son nouvel homme fort dans le département de Guédiawaye, Ahmet Aïdara, Benno Bokk Yakaar change de cheval de bataille pour reprendre du poil de la bête. En effet, suite à la débâcle de Lat Diop, pourtant porté et supporté par l’ex maire de la ville Aliou Sall, la ministre de la jeunesse et des activités socio-éducatives, Néné Fatoumata Tall, a été choisie pour laver l’affront que le frère du président de la République rumine encore.



A part la mention « né à Guédiawaye » à l'État-civil, les deux têtes d’affiches départementales des deux principales coalitions en lice, n’ont rien en commun. Leurs parcours, aussi bien politique que professionnel, sont totalement différents.



L’un, Ahmet Aïdara, est un débrouillard braillard qui doit sa place au soleil à ses revues presses très courues, son abnégation sur le terrain de la défense des intérêts de la ville de Guédiawaye et à un sentiment anti-pouvoir et anti-Aliou Sall très répandu dans cette partie de la banlieue. L’ancien animateur de « Teuss », la matinale de faits divers sur la Sen Tv, que rien ne prédestinait à la politique, a dû batailler ferme et surfer sur la vague du Yewwi pour devenir maire de Guédiawaye. Une dynamique victorieuse qu’il entend pérenniser au soir du 31 juillet prochain.



L’autre, Néné Fatoumata Tall, 40 ans, est une jeune novice politique au palmarès électif vierge. Aucun poste électif n’est encore à mettre à son actif. Coiffée au poteau par Lat Diop alors qu’elle était pressentie pour être le porte étendard de Benno bokk Yakaar à la course pour la mairie de Guédiawaye, l’ancienne présidente du conseil d’administration de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), devenue Ministre de la jeunesse, a désormais la chance de gagner ses lettres de noblesses dans l’échiquier politique sénégalais.



Mais faudra d’abord briser l’élan du nouveau maire de la ville de Guédiawaye qui, il faut l’admettre, a vu son capital sympathie grimper après sa récente arrestation pour participation à une marche interdite. Ce qui ne sera pas une mince affaire pour la colistière de Baïdy Bâ qui a encore 10 jours pour faire pencher la balance de son côté et laver l’affront de ses frères de parti.



Le camp du pouvoir réussira-t-il une ‘’remontada’’ ? Les paris sont ouverts !