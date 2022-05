Ahmet Khalifa Niasse : «Macky Sall est mal entouré»

Ahmet Khalifa Niasse pointe l’entourage du chef de l’État. Il le juge responsable des déboires de Benno Bokk Yakaar aux dernières élections locales. «Je le dis depuis des années, nous avons le meilleur Président. Mais notre Président est le plus mal entouré», affirme-t-il dans un entretien paru dans L’Observateur de ce mercredi.



Le président du Front des alliances patriotiques (FAP) ajoute : «Sans ses qualités à lui, sa méthode et sa méthodologie, nous n’aurions même pas une voix (aux Locales). Tous ceux qui sont autour du Président Sall travaillent à le faire isoler et s’isolent eux-mêmes par rapport à la population.»