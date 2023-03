AIBD, meilleur aéroport d’Afrique : Doudou Ka salue la stratégie hub aérien du Président Macky Sall

Le ministre des Transports Aériens et du Développement des Infrastructures, Doudou Ka, se réjouit de « l’impressionnante performance » de l’Aéroport International Blaise Diagne de Diass (AIBD) qui vient d’être désigné meilleur aéroport d’afrique dans sa catégorie grâce à la stratégie hub aérien du Président Macky Sall ».





Cette reconnaissance internationale de la qualité de service Best in class et d’aéroport le plus agréable ne serait certainement pas obtenue sans les innovations majeures entamées depuis l’année 2021 avec le projet d’aménagement intérieur et paysager de l’aéroport AIBD, devenu “l’aéroport le plus agréable, le plus propre grâce à son partenariat innovant avec UCG, et de plateforme le plus accessible grâce aux grands projets de connectivité (autoroutes Diamniadio -Aibd, Aibd - Mbour, Aibd- Thiès. TER Dakar - Aibd) réalisés par le gouvernement du Sénégal depuis 2013”.





Pour Doudou Ka, “c’est la vision stratégique du Président Macky Sall qui, face à la concurrence soutenue dans le domaine du transport aérien, veut faire de Dakar, la première plateforme aéroportuaire d’Afrique de l’Ouest c’est-à-dire la porte d’entrée et point de passage entre notre continent et le reste du monde, qui est en train de prendre forme avec les récompenses récoltées par l’aéroport AIBD”.