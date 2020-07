Aida Mbodj : «Si Macky tente de briguer un 3e mandat...»

Aida Mbodji, deputée

La députée Aida Mbodj a remis au goût du jour la question du 3e mandat. Invité dans l’émission «Toc Toc Sénégal» de la iTv, la parlementaire a alerté le président de la République Macky Sall : «S’il tente de briguer un troisième mandat, il subira les mêmes conséquences que ceux qui, dans le passé, ont tenté de le faire.»









Selon elle, c’est une boulimie qui n’a pas son sens et il faut savoir raison garder. «C’est la Constitution qui dit que nul ne peut faire plus de deux mandats. Or, lui est à son deuxième mandat. Je pense que ce n’est pas la peine d’épiloguer sur cette question», ajoute-t-elle.